El Superior avala el procés per multar els Cierco i Miquel per la gestió de BPA

Actualitzada 08/06/2023 a les 11:42

La sala administrativa del Tribunal Superior ha acceptat el recurs d'apel·lació de l'Autoritat Financera (AFA) contra la decisió de la Batllia d'aturar el procediment per sancionar i inhabilitar els antics responsables de BPA per gestions que havien fet al capdavant del banc. Els magistrats han decidit deixar sense efecte la resolució de primera instància i demanen a la Batllia que continuï amb la tramitació de la causa per les multes imposades per l'AFA , "realitzi els tràmits que manquen" i dicti sentència quan correspongui, segons figura en dos autes de la sala.El procediment es va iniciar per la demanda que els responsables de BPA, els germans Higini i Ramon Cierco, i l'exconseller delegat de l'entitat, Joan Pau Miquel, i d'altres directius del banc van presentar el setembre del 2020 contra el consell d'administració de l'AFA per les multes de fins a 149.000 euros que l'òrgan de supervisió va imposar a diversos càrrecs de BPA pers les irregularitats que estimava van cometre com a responsables del banc. L'organisme va imposar als germans Cierco i a Miquel una inhabilitació definitiva per exercir càrrecs d'administració o de direcció general en el sistema financer andorrà per cometre infraccions molt greus de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer.La Batllia va aturar el procés judicial per prejudicialitat penal en entendre que aquest cas està vinculat a d'altres que se segueixen per la via penal contra les mateixes persones i en els quals encara no s'ha dictat sentència i que no es podia continuar el procediment per evitar resolucions contradictòries. L'AFA va portar aquesta decisió a la sala administrativa del Superior que ha atès l'argumentació de que "les infraccions imputades són de caràcter administratiu i en cap cas són coincidents amb cap il·lícit penal".L'organisme supervisor admetia en les al·legacions que l'expedient sancionador que l'INAF, després convertit en AFA, va iniciar-lo arran de la nota del FinCEN del 2015 que alertava de les pràctiques a BPA però recalca que "no té en compte fets il·lícits de caràcter penal, sinó unes infraccions administratives que res tenen a veure amb el delicte de blanqueig", segons recull l'aute del Superior. Els magistrats afirmen que la vinculació de l'expedient a la nota "no és suficient per acordar la suspensió per prejudicialitat penal" i destaquen que les sancions estan relacionades "amb la realització d'activitats per les quals no se'n disposava d'autorització, o bé actuar de manera que es dificultés el control per part de l'AFA". I afegeixen que no hi ha cap constància que a les causes penals que esmentaven els recurrents "s'estiguin investigant aquests fets" i que amb independència que se'ls pugui condemnar per un delicte de blanqueig "en res afecta a si van realitzar activitats no admeses o si va impedir el control de l'entitat per part de l'INAF".