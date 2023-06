Constituïdes les comissions legislatives

Actualitzada 08/06/2023 a les 12:19

El síndic general, Carles Ensenyat ha constituït les nou comissions legislatives de la IX Legislatura, durant aquest matí. La constitució ha tingut lloc a les sales de les comissions del Consell General i el síndic ha recordat que s'ha establert el vot ponderat a les comissions i el propòsit de cadascuna d'ellen,Aquesta legislatura comptarà amb vuit comissions legislatives permanent i les estableix el Reglament del Consell General, mentre la Comissió Legislativa de Seguiment i sostenibilitat de les pensions s'ha creat seguin l'article 48.2 que permet crear Comissions de Legislatura de caràcter legislatiu o de tipus especial.La composició de les Comissions Legislatives es divideixen en Justícia, Interior i Afers Institucionals presidida per Escalé (Concòrdia) i Riva (Demòcrates), Política Exterior presidida per Coma (Demòcrates) i Bartolomé (Concòrdia). Economia presidida per López (Demòcrates) i Baró (PS), Finances i Pressupost, presidida per David Montané (Demòcrates) i per Escalé (Concòrdia). Política Territorial presidida per Casadevall (Concòrdia) i Riba (Demòcrata). La comissió legislativa de Sanitat, presidida per Linares (CC) i Segués (Concòrdia), Afers Socials i Igualtat presidida per Amador (Andorra Endavant) i Benchluch (Demòcrates). Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports presidida per Vela (PS) i Magallon (Demòcrates) i la comissió legislativa de Seguiment i sostenibilitat de les pensions de la CASS, presidida per Martisella (Demòcrates) i Montaner (AE).