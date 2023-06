Comissats 1.800 paquets de tabac

Actualitzada 08/06/2023 a les 11:04

La policia va comissar 1.800 paquets de tabac de contraban valorats amb 6.650 euros. L'operació es va produir dimecres al vespre a la capital, segons ha informat el cos. Els agents duaners van detectar durant una vigilància al centre d'Andorra la Vella, quan van observar a dos homes com entraven i sortien d'un aparcament transportant bosses de tabac que introduïen en dos vehicles amb matrícula francesa. Un cop van sortir del pàrquing la policia va controlar als dos homes de 30 anys i no residents els hi van comissar la mercaderia.D'altra banda, en les darreres hores la policia ha arrestat a un home de 66 anys amb una taxa d'alcoholèmia de 2,22. L'home va ser detingut arran d'un accident amb danys materials a Sant Julià dimecres al vespre quan va perdre el control del ciclomotor que conduïa. Alhora, aquesta matinada s'ha detingut un home de 33 anys per conduir amb una taxa d'alcohol d'1,02.També aquesta matinada, la policia ha arrestat a un home de 31 anys i no resident per identificar-se amb una identitat falsa i per no respectar una pena substituïda per una expulsió del país per un període de cinc anys.