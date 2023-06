Quota de 600 permisos d'estiu per a hoteleria i restauració

Actualitzada 07/06/2023 a les 18:24

El consell de ministres ha aprovat una quota especial de 600 autoritzacions de residència i treball d'estiu per a l'hoteleria i la restauració, segons ha anunciat la titular de Justícia i Interior, Ester Molné. La ministra ha remarcat que s'han atès les demandes d'aquests sectors per la necessitat de personal i el funcionament de la quota d'estiu de l'any passat "que va ser un èxit i va funcionar molt bé".Molné ha explicat que l'estiu passat el nombre de permisos va ser de 1.700 dels quals 1.200 autoritzacions provenien dels temporers d'hivern i 575 dels nouvinguts. I ha indicat que tenint en compte que aquest any s'han flexibilitzat els requisits per obtenir un permís de residència i treball prorrogable i no de temporada s'han concretat ja en 1.300 permisos s'ha aprovat la quota de 600 empleats per completar les necessitats dels empresaris.La ministra s'ha mostrat oberta a poder aprovar una quota específica també per al comerç però ha precisat que s'ha de veure com acaba la regularització de temporers per la flexibilització de les condicions perquè encara falta una setmana per poder acollir-se a aquesta casuística. I ha assegurat que l'executiu confia que per aquesta via es pugui donar resposta a la falta de personal que denuncien els empresaris. La titular de Justícia i Interior ha incidit que al moment que s'obre una quota especial per a un sector s'atura l'atorgament d'autoritzacions per pròrroga de permís per a temporers.La nova quota entrarà en vigor quan es publiqui el decret dimecres vinent al BOPA i estarà vigent fins al 31 d'octubre. Les persones que sol·licitin un permís de residència i treball per a l'hoteleria i la restauració amb la nova quota han de demostrar una experiència de dos anys treballant en el sector per al qual demanen l'autorització.La titular de Justícia i Interior ha manifestat que el departament d'Immigració ha analitzat els casos de falsificació de documents que estan presentant estrangers que volen obtenir el permís de residència i que han acabat detinguts per alterar la documentació. I ha assenyalat que la conclusió és que "com més es disparen les sol·licituds més es disparen els problemes però no esperem un problema d'odre públic".