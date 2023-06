Persecució d'un conductor drogat i amb 107 grams d'haixix

Actualitzada 07/06/2023 a les 11:12

La policia va detenir ahir al vespre a Sant Julià de Lòria un jove de 19 anys després d'una persecució des de la frontera del riu Runer d'on va escapar en ser controlar amb un embolcall de 0,83 grams d'haixix, segons ha informat aquest matí el cos. El noi, que va donar positiu al consum de drogues, viatjava amb una menor de 17 anys i va lliurar voluntàriament la petita quantitat de droga als agents però "quan es disposaven a fer un escorcoll al vehicle, va accelerar i es va escapar per evitar el registre", indica el cos de seguretat. El motiu de la fugida és que portava dues porcions de 107,3 grams d'haixix al vehicle que els efectius del servei d'ordre van trobar "prop del lloc dels fets" i que els ocupants del cotxe "haurien llençat per la finestra".La policia detalla que el jove va circular a gran velocitat en direcció al centre de Sant Julià "i avançava altres vehicles envaint el carril contrari, limitat per una línia contínua, i posava en perill la resta d'usuaris de la via". La persecució va finalitzar quan el conductor va frenar bruscament perquè no podia fer més avançaments i va provocar un accident quedant bloquejat entre el vehicle del davant i un dels cotxes patrulla que el perseguia.El jove va ser arrestat acusat de delictes contra la salut pública, contra la seguretat col·lectiva, conducció temerària i sota els efectes de les drogues, a més d'anar en contra la funció pública per desobeir les instruccions de la policia,