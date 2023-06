Actualitzada 07/06/2023 a les 19:20

⚠️ Atenció ⚠️

Detectem un altre intent de #phishing.

El missatge arriba per #Instagram. Acusen el receptor de vulnerar drets d’autor i demanen omplir un formulari a través d’un enllaç per no perdre el compte.

❌ És fals

❌ No acceptis la sol•licitud

❌ Bloqueja#Nopiquis pic.twitter.com/sT3N9vLXvq — Policia Andorra (@andorra_policia) June 7, 2023

La policia ha alertat fa escassos minuts a través de les seves xarxes socials un nou intent de phishing. En aquest cas el missatge arriba per Instagram i en el text s'explica que el receptor ha vulnerat els drets d'autor i demanen omplir un formulari a través d'un enllaç per no perdre el compte. La policia ha avisat de què es tracta d'una altra estafa i recomanen a l'usuari que el rebi no acceptar la sol·licitud i bloquejar.