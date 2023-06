Les rebaixes d'estiu començaran el 23 de juny

Actualitzada 07/06/2023 a les 19:02

El període de venda en rebaixes d'estiu serà del 23 de juny al 3 de setembre, segons ha aprovat el consell de ministres en la sessió d'avui. Així, s'ha establert que les rebaixes privades seran del 16 al 22 de juny. El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha afirmat que el calendari de rebaixes segueix les pautes del pla estratègic del turisme de compres, que identifica la necessitat de regular els períodes de rebaixes per reduir-ne la durada i "assolir més qualitat com a destí de compres".Casal ha informat que 42 explotacions ramaderes bovines del país han rebut la subvenció de Govern per a la bonificació del benestar animal en les seves explotacions. L'executiu inverteix un total de 133.875 euros a aquest ajut, que enguany s'ha incrementat amb l'aplicació de l'increment percentual de l'IPC.D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi per al curs escolar 2023-2024, adreçades a alumnes de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior i la seva equivalència en l'educació especial. També inclou formació professional no superior a l'estranger perquè no s'imparteixen en centres públics ubicats al Principat. El Govern ha augmentat l'import màxim de la beca per a l'ensenyament a distància que ha passat de 230 euros a 750 euros. De la mateixa manera, per poder optar a un ajut per estudiar a Andorra els ingressos per membre equivalent han de ser inferiors a 18.720 euros. Els ajuts inclouen beques de material, menjador, al transport escolar, esquí extraescolar i manutenció i la matrícula per estudis fora d'Andorra.