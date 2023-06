La CASS vol incorporar dos metges i un odontòleg

Actualitzada 07/06/2023 a les 10:14

El BOPA ha fet públic aquest matí la convocatòria per la cobertura de dos metges i un assessor d'odontòleg per a l'Àrea de Control Sanitari. Durant la sessió del CASS del 30 de maig del 2023 es va procedir a la cobertura d'aquestes places adscrites a la Direcció de Prestacions, en aquestes es convoquen dos processos de selecció per aquestes tres places de treball.La funció principal per les places de metges és controlar les incapacitats temporals, avaluar els graus d'invalidesa de pensions i donar resposta a les sol·licituds de prestacions mèdiques, codificació de malalties i totes les tasques que li siguin encomanades. Es requereix per optar a plaça, titulació oficial de medicina reconeguda i homologat pel Govern o estat membre de la UE i diploma oficial de llengua catalana nivell B2. O bé, que el professional estigui col·legiat pel COMA, per tant, disposi de les autoritzacions pertinents per exercir com a metge/essa al país. A més es necessita coneixement d'usuari d'eines ofimàtiques i nacionalitat preferiblement andorrana.D'altra banda, la funció de l'assessor d'odontologia controlar les sol·licituds de prestacions odonto-estomatològiques, control de la sinistralitat, codificació de patologies, gestionar autoritzacions, vetllar per la correcta aplicació de la nomenclatura vigent, vetllar pel bon funcionament del conjunt de la pràctica assistencial i totes aquelles taques que li siguin encomanades. De la mateixa manera els requisits necessaris per optar al procés son títol universitari de grau o llicenciatura en Odontologia o bé metge especialista en estomatologia, cirurgia oral i maxil·lofacial, reconegut per les mateixes entitats que en el cas anterior, llengua catalana nivell B2, ofimàtica i nacionalitat preferentment andorrana.En els dos casos les condicions laborals són les mateixes, contracte indefinit, incorporació immediata, jornada completa i un període de prova d'entre 2 i 3 mesos. Les persones interessades han d'enviar un correu a rrhh@cass.ad (àrea de gestió de persones) amb el currículum indicant la plaça d'interès en l'assumpte.