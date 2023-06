Salut obre un procés de mediació per la problemàtica en el transport sanitari

Actualitzada 07/06/2023 a les 18:18

El ministeri de Salut ha obert un procés de mediació "extern i neutre" entre Andorrana de Transport Sanitari i els seus treballadors per solucionar la problemàtica en el servei de transport sanitari. El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha explicat avui en la roda de premsa del consell de ministres que, "tot i que es tracta d'una relació privada entre assalariats i l'empresa, a ningú se li escapa que per la importància del servei que presta i l'organisme concessionari del servei, el SAAS, Govern s'hi ha d'interessar".Així, l'executiu ha posat sobre la taula la problemàtica, obrint un procés de mediació entre ambdues parts que començarà en els propers dies. El ministre ha indicat que el mediador ha estat escollit pels mateixos treballadors. Tanmateix, Casal ha destacat que el ministeri s'ha reunit fins a catorze vegades amb el personal de l'empresa concessionària al llarg d'aquestes setmanes i mesos amb la voluntat d'acabar amb la problemàtica el més aviat possible.