Govern augmenta els ingressos mínims per fer reagrupament familiar

Actualitzada 07/06/2023 a les 18:17

Els residents que vulguin reagrupar un familiar han de tenir més ingressos dels que fins ara s'exigien per portar la família al Principat. Els nous requisits fixen que la suma dels ingressos de la persona que està al país és del 100% del salari mínim per a ell, la mateixa quantitat per cada adult que vulgui reagrupar i un 70% per cada menor, segons ha exposat la ministra de Justícia i Interior en la roda de premsa de consell de ministres.Ester Molné ha justificat la modificació del Reglament d'Immigració per a regrupar "per evitar fer caure en la precarietat les famílies per l'augment del cost de la vida" i assegurar que quan una persona reagrupa la família tingui els mitjans suficients per fer-se càrrec de les despeses dels familiars. La ministra ha recalcat que "no ens hem trobat amb problemes concrets de persones que estiguin en situació de precarietat per haver reagrupat" però que la pujada del barem d'ingressos "és de sentit comú" per adaptar-los al cost de la vida "perquè només cal veure l'IPC" i s'ha de garantir que la persona que ja resideix a Andorra "té suficients revinguts perquè la família pugui viure al país".El llindar establert fins ara per fer reagrupament era que la persona amb autorització per viure al Principat havia de disposar d'un 100% del salari mínim per a ell, un 70% del sou mínim per cada major de 18 anys i un 40% per cada menor. Molné ha insistit que es canvia el volum d'ingressos perquè les modificacions que es fan de la Llei d'Immigració per donar autoritzacions de residència "fan que hi pugui haver un rebot d'increment de la població" i cal ser prudents perquè el país és petit i s'han de fixar mecanismes de protecció.