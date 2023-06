Finances contracta dos càrrecs de relació especial

Actualitzada 07/06/2023 a les 10:20

El ministeri de Finances tornarà a comptar aquesta legislatura amb Álvaro Garcia Navarro i Meritxell Salvat Perarnau com a càrrecs de relació especial. El jurista espanyol Álvaro Garcia Navarro ha estat contractat com a personal de relació especial del ministre de Finances, Ramon Lladós, adscrit a la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals, segons publica el BOPA. L'assessor tindrà una remuneració mensual bruta de 7.957,5 euros que se situa per sota dels 9.361,77 bruts que percebia quan va ser contractat pel mateix ministeri quan el titular era Cesar Marquina.Garcia Navarro també cobrarà menys que quan es va incorporar per primera vegada a l'administració pública el gener del 2020 amb un salari brut de 8.972,97 euros al mes. En aquella ocasió va ser contractat per fer de comissionat com a nexe entre l'executiu i el sistema financer i per modificar lleis com la d'inversió estrangera.La retribució de Meritxell Salvat Perarnau serà de 4.373,06 euros, i també estarà adscrita a la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals del ministeri. L'assessora havia estat contractada el gener passat amb Marquina al ministeri per un salari mensual brut de 3.787,92 euros.