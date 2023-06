Els ingressos a duana baixen un 11% al maig

Actualitzada 07/06/2023 a les 13:28

La duana va ingressar 15.748.680 euros per taxes el mes de maig, un 11% menys que el mateix període de l'any passat, segons l'informe publicat avui pel ministeri de Finances. Des de principi d'any s'han recaptat un total de 81.294.812 euros, una xifra un 7,7% per sota a la del 2023, quan ja s'acumulaven 88.084.038 euros.Les estadístiques mostren que Govern ha rebut 674.966 euros per la taxa d'importacions de begudes, un 6,6% més que l'any passat. Així, l'acumulat de l'any se situa de moment un 1,3% per sobre al de l'any passat. D'altra banda, els ingressos mensuals per taxes d'importacions de tabac cauen un 29,5% i se situen en 5.910.326 euros. A més, l'acumulat segueix per sota al de l'any passat, concretament en un 23,9%.Finances indica que també es recuperen els ingressos per taxes d'importacions de combustibles minerals en 4.198.828 euros, un 4,2% per sobre als de l'any passat. Finalment, els ingressos per importacions d'altres mercaderies pugen en un 6,6% amb ingressos de 4.964.558 euros al maig.