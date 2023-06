El Consell no troba inspector per a l'APDA

Farà un avís a la ciutadania perquè els interessats es puguin proposar per al lloc de feina

La recerca d’una persona per a la vacant d’inspector a l’Agència de Protecció de Dades (APDA) està costant als síndics més del que s’esperava. La subsíndica general, Sandra Codina, va explicar ahir en la roda de premsa posterior a la junta de presidents que encara “no hem trobat el perfil adequat” i que, per tant, encara no tenen cap candidat per proposar a la cambra. Per això, s’ha decidit fer un avís a la ciutadania amb la voluntat de tirar endavant una mena de concurs públic per tal que els interessats es presentin i es pugui escollir el candidat més

#1 Per aixo han fitxat una persona per comunicacio

(07/06/23 07:04)