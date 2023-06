El Consell compensarà les emissions dels viatges de les delegacions internacionals

Actualitzada 07/06/2023 a les 18:29

Les delegacions del Consell General compensaran la petjada ecològica de les emissions de CO2 que produeixen durant els seus desplaçaments. La voluntat del Consell és compensar les emissions dels desplaçaments internacionals en el mercat nacional de carboni, tal com es va fer el 2022, un cop el Govern va crear aquest mecanisme de compensació d'emissions. Amb anterioritat aquesta compensació s'havia fet en el mercat de carboni de les Nacions Unides.El 2022 es van compensar 50 tones de CO2 al mercat nacional de carboni on es van destinar a un únic projecte disponible, relatiu a la reducció d'emissions de la flota de vehicles d'Andbus.Fins a la data, l'evolució dels costos econòmics de la compensació ha estat la següent: 21,30 euros l'any 2018; 38,65 euros l'any 2019; 14,02 euros l'any 2020; 38,71 euros l'any 2021 i 2.000 euros l'any 2022. Cal remarcar que el preu per a la compensació de cada tona de CO2 s'ha incrementat any rere any, passant de menys de 5 euros/tona l'any 2018 a 40 euros/tona l'any 2022.