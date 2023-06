Dos projectes d'acció climàtica són premiats per l'UdA

Actualitzada 07/06/2023 a les 17:23

La Universitat d'Andorra ha lliurat avui els premis del segon concurs 'Què podem fer a l'UdA pel clima?', una competició organitzada per la institució amb l'objectiu de promoure accions internes que contribueixen a la lluita conra el canvi climàtic. En la categoria d'estudiants el projecte guanyador ha estat 'Monitorització i gestió d'espais universitaris', d'Angèlica Medina, Cristina Medina i Roger Rodríguez, que proposa el monitoratge, mitjançant sensor de la qualitat d'aire als espais de la universitat, a més de l'automatització d'un dels horts socials de Sant Julià que gestionen estudiants voluntaris.En la categoria oberta de personal i altres col·lectius de la universitat, el treball guanyador ha estat el titulat 'Millora en la conscienciació col·lectiva sobre eficiència energètica a través de serious game' del professor Jan Sau. El projecte preveu la realització d'un joc interactiu de tipus 'serious game' per afavorir accions quotidianes en favor de l'eficiència energètica.