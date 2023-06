Actualitzada 07/06/2023 a les 11:09

Una dona de 28 anys va ser arrestada a Arinsal la nit de diumenge per donar un cop de peu, una empenta i insultar a la policia. Els agents han informat aquest matí que se'ls va requerir aquella nit quan una treballadora d'una empresa de repartiment a domicili hauria tingut una disputa amb una clienta que hauria fet caure la motocicleta de repartiment a terra causant danys al vehicle. La dona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la funció pública, l'honor i el patrimoni.Durant els darrers dies la policia va detenir a la frontera del riu Runer en un control rutinari a un autocar a un home de 36 anys no resident amb 0,6 grams de cocaïna, 17,4 grams d'haixix.D'altra banda, dilluns al matí a Escaldes-Engordany, els agents van detenir a una dona, no resident de 29 anys per presentar al Servei d'Immigració un document fals per tal d'obtenir una autorització de residència de treball.Finalment, dimarts al vespre al Pas de la Casa es va arrestar a un home de 23 anys no resident per incomplir una ordre d'expulsió temporal.