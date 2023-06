14 alumnes exposen projectes d'emprenedoria

Actualitzada 07/06/2023 a les 16:42

Tres centres educatius de segona ensenyança de l'Escola Andorrana ha presentat a catorze alumnes a la III Jornada d'Emprenedoria. Els escolars han presentat durant el darrer quadrimestre als agents socials i econòmics de la societat els projectes treballats.L'objectiu de la jornada és donar les eines necessàries als estudiants per desenvolupar la competència emprenedora. Per il·lustrar aquest model l'acte ha comptat amb la participació de l'Humert i la Paula Sasplugas que han presentat la seva experiència amb la seva empresa P de Paola. De la mateixa manera, els alumnes de formació professional guanyador del Projecte Tàndem que han mostrat el seu projecte 'Ducks&Rabbit'. Finalment, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra ha presentat l'aplicació 'Impuls Jove' de recerca de treball temporal a Andorra per a joves d'entre 16 i 25 anys.