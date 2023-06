Actualitzada 06/06/2023 a les 18:52

La consellera general i presidenta suplent del PS, Susanna Vela, demana els informes d'avaluació encarregats per Govern en referència a la ubicació d'una unitat de radioteràpia al Principat. Vela ha entrat una demanda d'informació a Sindicatura per sol·licitar la documentació de l'anàlisi feta per l'assessor d'oncologia, el doctor Raimon Maribell. En aquest sentit, la consellera general assegura en nota de premsa que "sabem que s'han fet uns treballs que indiquen que no són favorables a la creació d'una unitat de radioteràpia al Principat, però la voluntat d'aquesta demanda d'informació és la d'accedir a les dades i als motius pel qual s'ha arribat a aquestes conclusions".