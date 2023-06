Una muntanya més neta

Uns 270 voluntaris recullen 1.448 quilos de residus a les estacions de Grandvalira durant el Dia mundial del medi ambient.

Malauradament, els residus s’acumulen en cada vegada més racons del planeta, fins i tot en els més remots. Les estacions d’esquí del Principat, on hi ha molta activitat humana al llarg de l’any, no són per descomptat cap excepció.



La jornada de neteja per retirar brossa dels dominis esquiables que va organitzar ahir Grandvalira Resorts en col·laboració amb Ski Andorra va recollir un total de 1.448 quilos de residus, segons van informar fonts de l’empresa en un comunicat. La iniciativa, anomenada Muntanyes netes, va aplegar 270 persones, que van participar en l’activitat conjunta a totes les estacions coincidint amb el Dia