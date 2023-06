Rafael Pallardó no compareixerà al judici BPA

Actualitzada 06/06/2023 a les 18:40

L'empresari valencià, Rafael Pallardó, un dels principals testimonis de la causa primera del cas BPA, el conegut com a cas Gao Ping, no compareixerà demà davant del Tribunal de Corts com estava previst. Pallardó, era el testaferro de l'empresari Gao Ping, i el presumpte blanqueig a través del seu compte a BPA de 70 milions d’euros del xinès seria l'origen de la causa que s'està jutjant al Tribunal de Corts.L'empresari valencià és un dels testimonis proposats per la Fiscalia i tota la causa gira al voltant de les operacions que va fer a través de l'entitat intervinguda.