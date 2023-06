Laura Casanovas rep el XII Premi Carlemany

Actualitzada 06/06/2023 a les 20:23

El cap de Govern, Xavier Espot, ha fet entrega avui del XII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura a Laura Casanovas per l'obra 'Les estrelles de Lilith'. La gala de lliurament s'ha celebrat a la sala d'exposicions de Govern al Parc Central i ha comptat amb el jurat de joves que la van proclamar guanyadora. Espot ha ressaltat que "gràcies a la celebració del premi nou joves dels tres sistemes educatius han compartit les mateixes lectures i han après amb els seus tutors a trobar arguments per valorar-ne el negatiu i el positiu". El jurat juvenil de l'edició d'enguany ha estat format per Sarayd Catalao, Marc Serra i Sofía Pemartín, del Col·legi Maria Moliner; Martí Vidal, Núria Valera i Natalie Franco, de l'Escola Andorrana de segona ensenyança d'Andorra la Vella i Chlöé Viñolas, Clara Vila i Queralt Garcia, del Lycée Comte de Foix.Els joves d'entre 14 i 16 anys han estat assessorats per un consell lector format per l'editora Glòria Gasch, les escriptores Maria Crme Roca i Laia Aguilar, i les professores Gemma Garcia, Sílvia Sinfreu i Alèxia Carreras. El consell lector va ser l'encarregat de seleccionar les tres obres finalistes que van ser lliurades al jurat juvenil perquè adjudiquessin el premi.