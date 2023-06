La UTE del transport sanitari defensa que compleix la normativa laboral

Actualitzada 06/06/2023 a les 20:20

El conflicte al transport sanitari ha experimentat un empitjorament les darreres setmanes i ara mateix la concessionària del servei (Andorrana de Transport Sanitari) compta amb només onze treballadors operatius, un número insuficient per fer front a la feina diària i que els ha obligat ha recórrer a personal del SAAS per poder complir amb els serveis. Responsables de l'empresa han defensat aquesta tarda que compleixen amb la normativa laboral i que han intentat, sense èxit, arribar a una entesa amb la representació sindical de la plantilla.El problema rau en els trasllats sanitaris fora d'Andorra que els treballadors defensen que és una feina voluntària i que així ho era amb l'anterior concessionària. L'empresa sosté que s'ha estat funcionant així durant els primers mesos però que el resultat és que hi ha qui no en fa, qui en fa algunes i qui en fa moltes i que els que no en fan no arriben a complir les hores treballades. A més, han defensat que no es pot deixar a la voluntarietat una feina que és una part fonamental del servei i que implica mig miler de trasllats anuals. Per solventar-ho i equilibrar-ho van lliurar una nova planificació de treball al maig que implicava que tothom havia de fer trasllats i que va acabar de tensar la relació. Onze treballadors es van posar de cop de baixa mèdica, situació que l'empresa ha denunciat a la CASS.Ara mateix, els treballadors de baixa són cinc però sis treballadors més han deixat la feina. Àlex Ballestà, membre del comitè de gerència de la UTE, ha admès que el clima laboral està perjudicant a l'estabilitat de la plantilla i ha assegurat que tenen "la porta oberta" per negociar. Una negociació en que també s'haurien d'implicar ministeri i SAAS.