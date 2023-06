La policia arresta una parella per agressions mútues

Els turistes, un home i una dona de 28 i 29 anys, van ser detinguts a Andorra la Vella

La policia va detenir diumenge a la nit a Andorra la Vella un home i una dona, de 28 i 29 anys i no-residents, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-se mútuament al carrer. Així ho va informar ahir el cos de policia en un comunicat de premsa en què va fer balanç dels arrestos del cap de setmana.



Divendres passat, d’altra banda, es va arrestar un altre home i una altra dona, de 25 anys i exparella, en un domicili d’Encamp també com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i