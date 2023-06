L'exconcursant de 'MasterChef' Marta Alguersari serà als Encants d'Unicef

Actualitzada 06/06/2023 a les 06:13

Els Encants d’Unicef que es faran dimecres i dijous per recaptar fons per als infants de l’Afganistan començaran amb un pop-up gastronòmic a càrrec de l’exconcursant de MasterChef Marta Alguersari. El mercat solidari inclourà, a més, la subhasta d’una obra creada especialment per a l’ocasió per l’artista massanenca Ona Saumell dijous a la tarda com a acte de cloenda. La subhasta tindrà lloc a dos quarts de sis de la tarda.El mercat de vendes solidàries es farà a The Embassy i oferirà roba de marques de luxe, com ara Chanel, Dior o Carolina Herrera, i de marques més assequibles, com Sita Murt, Zara o Tous, i peces donades per Patricia Sañes, Vanesa Lorenzo, Javier Saviola, Roma Amato, Aleix Espargaró, Joaquim Purito Rodríguez o Patrizia Casarini, entre d’altres, segons informa l’entitat.La vetllada estarà amenitzada pel duet musical de Roser Puigbó i David Sanz, amb còctel de Nandu Jubany.També cal destacar que l’estilista de moda Núria Ferrer, de Stylist Buro, ha cedit per als Encants roba i accessoris. Ferrer ajudarà les clientes a triar els seus conjunts, va informar l’entitat.