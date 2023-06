L'AGIA reclama que es posi fi a l'intrusisme en el sector immobiliari

Demana que es contrasti l’acreditació dels agents immobiliaris a l’hora de triar-los

L’AGIA demana posar fre a l’intrusisme en el sector de les immobiliàries. En un comunicat el col·legi va reclamar ahir posar fi a aquesta pràctica il·legal i va deixar clar que es posiciona “en contra de l’intrusisme”, i ressalta “la importància dels agents i gestors immobiliaris en el procés d’operacions”.



En aquest sentit, el comunicat reconeix que “l’intrusisme, definit com la pràctica il·legal d’exercir activitats professionals sense la deguda qualificació o autorització, ha sorgit com un problema creixent en el sector immobiliari”, i apunta que “aquesta pràctica no sols perjudica els professionals degudament capacitats, sinó que també afecta negativament els clients

