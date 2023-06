Homenatge a l'exsubsíndic Josep Marsal

Actualitzada 06/06/2023 a les 12:57

La planta baixa del Consell General ha acollit aquest matí un homenatge a l'exsubsíndic general Josep Marsal, que ostentava el càrrec quan la cambra legislativa va aprovar la Constitució actualment en vigor.Durant l'acte, el síndic general, Carles Ensenyat, ha destacat la "passió per la política" de Marsal, del qual ha volgut posar de manifest la petjada" que va deixar en la política parlamentària andorrana. Per la seva banda, la presidenta del Grup d'exsíndics i exconsellers generals (Gesco), Rosa Maria Mandico, ha ressaltat la gran "vocació" de Marsal per l'educació, ja que va ser professor durant més de 30 anys, així com la seva manera de fer, que va qualificar de "per assolir la Constitució del 1993.Després de l'acte, que ha tingut lloc amb l'assistència de nombroses autoritats polítiques que han exercit en els seus càrrecs durant els últims anys, una exposició que porta per títol "30 anys de Constitució", organitzada per l'Arxiu del Consell General, en el marc de la Setmana internacional dels Museus.