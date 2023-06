Grandvalira aposta per les bicicletes elèctriques per a l'estiu

Actualitzada 06/06/2023 a les 12:17

Grandvalira es proposa superar la xifra de 210.000 visitants que van passar per les pistes d'esquí del país durant la temporada d'estiu de l'any passat. Actualment en els mesos d'estiu només es genera el 4% de la facturació anual de les estacions.

Les bicicletes elèctriques de muntanya són la gran aposta de Grandvalira per a la temporada d'estiu d'aquest any. En total s'han habilitat 94 quilòmetres de camins entre Encamp i Canillo per a la pràctica d'aquest esport, amb punts de recàrrega a la muntanya i remuntadors equipats per carregar la bicicleta. Segons ha explicat el director general de Grandvalira Ensisa, David Hidalgo, en la roda de premsa de presentació de la temporada d'estiu, les vendes de bicicletes elèctriques de muntanya estan en ple creixement. Hidalgo també ha destacat que aquest esport té l'avantatge que permet fer accessibles els camins a més persones i, per tant, arribar a un públic més ampli.