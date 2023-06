Espot encoratja la delegació andorrana dels Special Olympics

Actualitzada 06/06/2023 a les 19:09

El Govern ha rebut aquesta tarda la delegació dels Special Olympics que representarà Andorra als Jocs Mundials celebrats a Berlín del 17 al 23 de juny. El cap de l'executiu, Xavier Espot, ha desitjat molta sort als integrants i ha ressaltat que "l'esport és un llenguatge universal que supera les diferències culturals, socials i religioses i aconsegueix unir les persones".La delegació andorrana es traslladarà a la ciutat alemanya d'Olsberg el 12 de juny per fer una estada prèvia on se'ls ensenyarà la cultura i les tradicions del poble. Andorra tindrà representació en gimnàstica rítmica, boxa, atletisme, bàdminton, judo i natació.La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, també han estat presents a la trobada, on s'ha agraït la tasca de la institució Special Olympics.