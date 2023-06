El segell Andorra Selected es promociona en una fira de turisme de luxe a Barcelona

Actualitzada 06/06/2023 a les 05:59

El segell Andorra Selected, promogut per Andorra Turisme per captar visitants de major poder adquisitiu, es promociona per primera vegada en l’àmbit internacional amb la participació a la fira Connections Luxury a Barcelona. La mostra aplega agències d’Europa i els Estats Units especialitzades en turisme d’alta qualitat que podran conèixer les propostes del Principat, que des d’ahir també es promocionen al web www.andorraselected.com.Després de Barcelona, Andorra Turisme vol dur el segell a fires especialitzades de Marràqueix, Grècia i Canes, i farà diferents accions comercials i de màrqueting a Madrid, Londres i París. L'entitat també organitzarà viatges al país per a agències del sector i premsa especialitzada en turisme per a alt poder adquisitiu.L’Andorra Selected aplega 17 empreses que van obtenir el reconeixement prèmium en la primera avaluació i ara es posa en marxa una segona ronda d’anàlisi d’establiments. Un jurat internacional i independent serà l’encarregat d’aquesta nova tongada d’avaluacions durant aquest estiu i estudiarà els informes del mistery guests que acudiran als negocis per emetre un veredicte i qualificar els serveis.