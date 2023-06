Avís groc per tempestes intenses a la tarda

Actualitzada 06/06/2023 a les 11:09

Les baixes pressions continuen el seu protagonisme amb domini del sol☀️al matí i desenvolupament de núvols️a la tarda que deixaran nous ruixats tempestuosos⚡️

Demà la dorsal anticiclònica guanyarà protagonisme, però a final de setmana la pertorbació "Oscar" deixarà més tempestes pic.twitter.com/3OTNiLbO3B — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) June 6, 2023

Meteorologia ha activat l'avís groc per tempestes aquesta tarda que es preveuen "més extenses que les d'ahir i puntualment també més intenses". El pronòstic anuncia que després d'un matí de sol tornaran el ruixats que seran més abundants al sud del Principat i Protecció Civil demana "precaució en les activitats a l'exterior i atenció a la carretera". Les temperatures oscil·laran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima a les zones centrals del país.El servei meteorològic preveu que demà sigui una jornada de predomini de sol amb la possibilitat "d'alguna gotellada" i que a final tornin les pluges com a efecte de l'arribada de la pertorbació Oscar. Es tracta d'una borrasca hivernal que els mapes auguren que portarà vents forts i precipitacions molt intenses a Espanya, on ja es començarà a notar avui a les illes Canàries per aproximar-se a l'oest i centre del país veí entre dimecres i divendres.