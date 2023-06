Actualitzada 05/06/2023 a les 11:30

Els controls d'alcoholèmia efectuats per la policia aquest cap de setmana s'han saldat amb sis conductors detinguts. El cos de seguretat informa que la taxa més elevada que es va detectar van ser 2,09 grams per litre de sang.Un dels conductors arrestats per alcoholèmia va ser acusat a més d'un delicte contra l'honor per haver injuriat els agents de policia, indica el servei d'ordre.