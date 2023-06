Naturland estrena la temporada d'estiu amb una nova oferta de colònies infantils

Actualitzada 05/06/2023 a les 13:38

Naturland estrena la temporada d’estiu amb dues novetats clares: l’oferta de colònies infantils i el nou espai Enbosca’t. Dues noves propostes que busquen seguir diversificant l’oferta de l’espai lauredià tant a la cota 1.600 com a la 2.000 per tal de seguir potenciant el parc d’activitats outdoor que ara fa uns anys va modificar la marca per donar un gir a la situació econòmica de l’espai. “Amb aquesta oferta consolidem la millora del producte; el canvi de la marca va molt més enllà de l’eliminació de dues lletres” ha detallat aquest matí Xabier Ajona, director general de Naturland.Així, Ajona ha apuntat que l'oferta de colònies aniran destinades a infants de 6 a 12 anys per un període de 7 dies de convivència. "És el primer any que des de Naturland s'ofereixen colònies d'una setmana, un producte que intenta diferenciar-se de la resta d'ofertes del voltant pel tipus d'activitats que podem oferir" ha remarcat el director general.Pel que fa a la cota 2.000 metres, Ajona ha detallat la nova atracció 'Enbosca't' busca complementar l'oferta després del tancament del parc d'animals. "Havíem de dinamitzar d'altres maneres la cota 2.000 m; havíem de començar a donar-li un contingut més potent" ha destacat Ajona que ha explicat que aquest nou espai serà un circuit en alçada que va pels arbres amb 21 plataformes, 9 tirolines i de més de 500 metres.Pel que fa a la part econòmica Ajona no ha volgut avançar les xifres concretes del tancament del 2022 ni les previsions del 2023, si bé sí que ha avançat que el creixement del parc està superant les expectatives del pla de negoci presentat conjuntament amb el comú. En aquest sentit, el director general ha remarcat que les aportacions de la corporació s'han de mantenir tal com estaven previstes per tal de garantir "que es mantingui el creixement i l'acceleració de Naturland". De cara al 2023 el comú de Sant Julià aportarà 300.000 euros, segons ha detallat Ajona.