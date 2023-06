Les joventuts socialdemòcrates aspiren a arribar a la cinquantena d'afiliats

El coordinador, Tomàs González, afirma que ara hi ha una desena de joves a la JSA

La refundació del Partit Socialdemòcrata també implica recuperar el votant jove. Així ho apunta el coordinador de les Joventuts Socialdemòcrates d’Andorra (JSA), Tomàs González, que destaca que des de l’organització política es vol posar en marxa un conjunt d’activitats per intentar captar els joves “i explicar-los que l’esquerra és l'única via per solucionar els seus problemes”.



González, de 32 anys, va arribar al capdavant de la JSA a inicis de maig després que Maria Nazzaro fes el salt a l’executiva del PS. “El nombre de membres que tenim ara no és el que ens agradaria, ara estem en unes 10 persones