L’hostaleria mira amb preocupació l’estiu pels problemes per trobar personal, que no ha solucionat la flexibilització perquè un temporer entri a la quota general

“Necessitem que hi hagi una solució per a la falta de mà d’obra”, indiquen des de la Unió Hotelera. La patronal mira amb neguit l’estiu pels problemes per ocupar vacants a les plantilles perquè, sostenen, la flexibilització que ha permès que temporers que hagin treballat durant dues campanyes turístiques puguin sol·licitar la residència definitiva sense necessitat d’acreditar més experiència laboral no està sent suficient. I hi ha un sentiment generalitzat que la quota d’estiu –que encara està per aprovar-se– tampoc no resoldrà el problema per la competència que suposen les destinacions de platja –que també busquen a la desesperada treballadors