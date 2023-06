Actualitzada 05/06/2023 a les 19:00

El Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris, l'AGIA, es posiciona en contra de l'intrusisme en el sector immobiliari i destaca la importància "vital" dels agents i gestors en les operacions immobiliàries. L'AGIA assegura que la feina dels agents immobiliaris "no només es limita a la intermediació entre compradors i venedors", i apunta que també inclou la gestió de documents legals, la realització d'inspeccions i la facilitació de la comunicació entre totes les parts involucrades, garantint "un procés molt més segur i transparent per als clients". Així, l'AGIA insta als consumidors a ser conscients dels "riscos associats amb l'ús de serveis de persones no autoritzades en el sector immobiliari".