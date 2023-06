'Jurassic Park' omple el Parc Central

La projecció del film amb l’orquestra en directe agrupa més de sis-centes persones

La proposta del Clàssicand d’ahir al vespre va triomfar. Més de 600 persones es van reunir al Parc Central de la capital per gaudir de la projecció d’un clàssic contemporani del cinema com és Jurassic Park. Una sessió que va estar acompanyada per la música en directe de l’orquestra Reino de Aragón que va permetre gaudir del film d’una forma diferent a l’habitual.



La proposta va aconseguir atreure un gran nombre de persones que van poder gaudir de l’espectacle gràcies també al fet que la pluja va respectar l’esdeveniment.



El Clàssicand –festival que finalitzarà el proper 11 de juny– continua amb la