Espot implicarà més a les empreses en l'elaboració de lleis

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha compromès aquest matí, en la primera reunió de la legislatura amb la junta de la CEA, a reforçar la implicació del sector empresarial en els grans reptes de la legislatura entre els quals destaquen la reforma de la Llei d'inversió estrangera o del sistema de pensions. A més, el cap de l'executiu també es compromet a mantenir trobades informatives periòdiques amb la CEA per informar sobre l'estat de les negociacions amb la UE, amb relació a la lliure circulació de persones, segons indiquen en nota de premsa.Per la seva banda, la CEA ha demanat que el Consell Econòmic i Social tingui un major pes i representativitat en algunes qüestions que es consideren cabdals. Tanmateix, ha demanat poder aportar la seva veu en relació a l'aeroport, el desenvolupament d'un pla sectorial per implicar el sector privat en les accions per dinamitzar el mercat immobiliari, a continuar treballant en la marca 'Andorra' i a desenvolupar una àrea econòmica als Pirineus.