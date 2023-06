Govern referma el compromís per avançar cap a la igualtat

Actualitzada 05/06/2023 a les 18:33

El cap de Govern, Xavier Espot, i la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, s'han reunit aquesta tarda amb l'Institut Andorrà de les Dones per refermar el seu compromís per "avançar de manera ferma cap a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe", segons indica l'executiu. Tanmateix, Espot s'ha referit a la posada en marxa de la secretaria d'Estat d'Igualtat amb la finalitat de garantir la transversalitat de les polítiques d'igualtat de gènere i impulsar "encara més" l'acció governamental en aquest àmbit. En aquest sentit, les dues parts han acordat l'establiment de sinergies. La presidenta de l'entitat, Montserrat Ronchera, ha traslladat una proposta de reglament de funcionament de l'organisme, que Govern examinarà i retornarà en les properes setmanes. A més, ha fet entrega de l'índex d'una guia pràctica que s'editarà aviat sobre l'ús del llenguatge inclusiu.