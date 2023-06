Actualitzada 05/06/2023 a les 15:35

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, també ha informat avui en roda de premsa que properament els comuns mantindran una reunió amb l'executiu per estudiar quines mesures es poden prendre conjuntament per fer viable l'explotació dels recursos forestals com a combustible de biomassa.

Els comuns estudiaran amb el Govern si és possible ampliar el topall de tones de matèria orgànica que s'exporten. Els comuns trauran properament un concurs per adjudicar la gestió d'aquest residu, que ara com ara recullen de manera separada Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany i només entre els grans productors. Cal recordar que la concessió actual va adjudicar-la el Govern, tot i que la competència de la recollida de residus és dels comuns.