El 30% de la plantilla del SAAS ja ha votat en les eleccions del comitè d'empresa

Actualitzada 05/06/2023 a les 13:14

El 30% de la plantilla del SAAS ja havia votat aquest matí en les eleccions del comitè d'empresa. La xifra correspon a 350 dels 1.114 treballadors que estan cridats a les urnes. Daniel Bonafé, cap de l'àrea de Gestió de Persones, assegura que de moment s'ha registrat una "bona afluència" de votacions i espera que se superin les xifres del 2019, quan el 43% de la plantilla va exercir el dret a vot.Els elegits sortiran de les dues candidatures que s'hi presenten, amb quinze integrants cadascuna per la fórmula de llistes obertes. Una de les llistes que opta a presidir el comitè d'empresa és continuista del comitè actual amb integrants com Maite Flamarique, portaveu del comitè fins ara, i l'altra candidatura està formada per afiliats de l'USdA.Els treballadors tenen fins les 16 hores d'avui i demà de les 8 del matí a les 16 hores per dipositar el seu vot a una de les vuit meses electorals, una d'elles ubicada al Cedre. Bonafé concreta que un cop es tanquin les votacions es farà l'escrutini i es faran públics els resultats a última hora del dimarts.