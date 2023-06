Demana a la Batllia l’ingrés en un centre especialitzat per evitar “un final fatal”

El pare del noi de 17 anys que la setmana passada es va llançar des de quatre metres al riu Valira està preparant una demanda per reclamar a la Batllia de menors que actuï d’ofici i impedir que el seu fill “acabi malament”, segons confirma el progenitor en una conversa amb el Diari.



Com en altres casos, la família es queixa dels resultats “nuls” de l’atenció de Salut Mental, tant de l’UCA com dels metges, i denuncia que la policia no li va comunicar que el seu fill s’havia llançat al riu i que se n’ha hagut d’assabentar pels mitjans de