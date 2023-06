Detinguts dos conductors andorrans a França per excés de velocitat

Actualitzada 05/06/2023 a les 17:09

Els gendarmes de la brigada motoritzada de Foix, a la Arieja, van detenir diumenge dos conductors andorrans per excés de velocitat a la carretera RN-20, informen mitjans francesos. Cap a les 16.30 hores, una jove que conduïa un cotxe amb matrícula andorrana va ser detinguda per una infracció important del límit de velocitat a la carretera RN20, prop de Perles-et-Castelet. Conduïa cap a Andorra a 138 km/h, en lloc dels 90 km/h permesos. Trenta minuts després, un jove de 30 anys va ser detingut aquesta vegada per haver superat els 140 km/h, exactament al mateix lloc.Aquests delictes van comportar la retenció immediata del carnet de conduir dels dos conductors. A més, s'adoptarà una ordre de prohibició de conduir en territori francès durant un període de quatre mesos.