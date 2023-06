L'escriptor Iñaki Rubio presenta 'Morts, qui us ha mort?' a la Fira del Llibre de Madrid

Actualitzada 04/06/2023 a les 06:25

L’escriptor andorrà Iñaki Rubio es troba des d’ahir a la Fira del Llibre de Madrid per presentar la seva novel·la Morts, qui us ha mort?. Rubio, que estarà a la capital espanyola fins al dia 5, va estar ahir signant exemplars del seu llibre com també ho farà durant el dia d’avui. A més, dilluns (a les 19 hores) l’escriptor participarà en un esdeveniment amb Jan Arimany –editor de Trotalibros– a la Biblioteca Eugenio Trias, on també presentarà el seu llibre. En aquest sentit, Andorra es va estrenar enguany per primer cop a la fira del llibre de Madrid.La novel·la de Rubio narra la història de dos crims que es van produir en un període d’inestabilitat política que hi havia el 1943 quan Espanya patia la postguerra i França, l’ocupació nazi. L’assassinat de l’hereu de Casa Gastó i la condemna a mort del fratricida Pere Areny guien la història d’aquesta novel·la negra ambientada al Principat.