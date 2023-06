L'Auditori Nacional acull l'espectacle 'Viure/Morir' en el marc del Clàssicand

Actualitzada 04/06/2023 a les 06:22

L’Auditori Nacional va acollir ahir a la nit l’espectacle Viure/Morir. Un concert que es va dur a terme en el marc del festival Clàssicand que va comptar amb l’actriu Ariadna Gil com a protagonista. En aquest sentit, la proposta musical girava al voltant de l’assaig de l’escriptora francesa Delphine Horvilleur Viure amb els nostres morts, una obra que pretén transformar la mort en una lliçó de vida per a aquells que es queden.Així, Gil, que va donar veu a l’escriptora i actuava per primer cop al Principat, va estar acompanyada pel prestigiós arpista Xavier de Maistre i la premiada pianista Lise de la Salle, que van interpretar peces al voltant de la temàtica que ha inspirat diferents compositors.Més enllà de l’actuació d’ahir, el Clàssicand també continua amb la seva programació avui –l’esdeveniment finalitza el dia 11 de juny– amb la projecció de la pel·lícula Jurassic Park, que estarà acompanyada de la música en directe de l’orquestra Reino de Aragón. En aquest cas la projecció es farà al Parc Central d’Andorra la Vella i serà un esdeveniment amb accés gratuït.Dilluns es durà a terme als jardins de Ràdio Andorra, a Encamp, el recital de Valentin Dituk i Maria Nikitin. Un recital que comptarà amb obres de Puccini, Verdi, Donizetti, Massenet i Offenbach i que arrancarà a les nou de la nit.