Demòcrates entén que no té sentit començar de nou la feina i vol mantenir els acords tancats la legislatura passada amb els socialdemòcrates

La comissió parlamentària destinada a estudiar la reforma de les pensions es reprendrà aquesta legislatura amb el preacord que DA i PS van tancar la passada legislatura com a document base. Malgrat que en aquest nou curs polític hi ha dues noves formacions al Consell General, els Demòcrates consideren que no té sentit tornar a començar de zero després de tota la feina que es va fer durant la legislatura passada, amb un molt bon ambient entre els responsables demòcrates i socialdemòcrates, segons van indicar les fonts consultades. A més, els demòcrates també van destacar que la feina feta fins