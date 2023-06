Assistència virtual de primera mà

La fundació IsYs ha posat en marxa un aplicatiu perquè les dones que pateixen un càncer de mama puguin tenir accés a tota la informació de primera mà encara que no es trobin a l’hospital

Tenir un càncer –segons la tipologia i el moment en el qual no es detecta– ja no és una sentència de mort. Així ho deia fa uns dies el doctor Salvador Macip en una enrevista al Diari. El que encara passa una important factura sigui quin sigui el càncer és l’impacte psicològic i emocional que implica patir aquesta maleïda malaltia. Més encara en el cas del càncer de mama, en què hi ha una lluita constant per combatre els tumors però també per esquivar les seqüeles psicològiques que deixa tot el procés. En això treballa la fundació IsYs amb el