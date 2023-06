Casadevall es mostra convençut que abans de final d’any s’haurà completat la contractació de més treballadors per agilitzar el sistema

L’ampliació dels supòsits per als judicis ràpids –mesura inclosa en la reforma de la justícia impulsada en l’última legislatura– ha permès reduir el nombre de presos que estan en règim preventiu des del desembre de l’any passat. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va assegurar ahir en declaracions als mitjans de comunicació que aquesta solució per agilitzar els processos judicials “ha estat un èxit”, i va apuntar que el Govern estudiarà si és possible fer-la extensiva a altres delictes. L’ampliació dels casos en què la llei permet recórrer als judicis ràpids fa possible “tenir en uns terminis molt