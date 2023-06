El TS avala l'acció “unilateral” del Govern a la Portalada

La justícia desestima la indemnització reclamada pels Cachafeiro

El Tribunal Superior considera que l’actuació que va dur a terme el Govern a la zona de la Portalada per garantir la seguretat després de la gran esllavissada que hi va haver l’agost del 2019 i que va deixar durant hores la CG-1 tallada va ser adequada i que, per tant, no ha de pagar cap indemnització a la família Cachafeiro, propietària del terreny. En concret, els Cachafeiro reclamen gairebé 14 milions d’euros al Govern en considerar que el responsable del despreniment era l’executiu per no haver actuat sobre el talús que amenaçava l’estabilitat de la parcel·la i per haver

