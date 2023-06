Demanen al Raonador d'“investigar” les emissions taurines al país

Actualitzada 03/06/2023 a les 06:15

La fundació animalista i antitaurina Franz Weber demana al Raonador del Ciutadà que “investigui” les emissions taurines que s’emeten a Andorra. L’ONG lamenta que “fa més d’un mes” es van adreçar per carta al cap de Govern, Xavier Espot, i no van rebre resposta a la petició. La fundació d’antitaurins reclamava que es desconnectés el senyal de la televisió pública espanyola (TVE) al Principat quan s’emetin continguts taurins. La fundació considera que “vulneren diverses normes del país i afecten negativament els menors d’edat”, i es remunten a la Llei de protecció animal d’Andorra del 2016, que prohibeix diverses pràctiques de maltractament, entre les quals les corrides de toros.En aquest sentit, la Fundació Franz Weber proposa la desconnexió territorial i substituir els continguts durant aquesta estona per aptes per a tots els públics, “especialment aquells amb finalitat pedagògica i educativa”.