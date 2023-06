Vela demana al Govern les remuneracions que cobren els alts càrrecs

Actualitzada 02/06/2023 a les 06:10

El grup parlamentari socialdemòcrata va entrar ahir una pregunta parlamentària demanant la retribució que perceben els alts càrrecs del Govern. En concret, la pregunta signada per la consellera Susanna Vela demana l’organigrama complet del personal, desglossat per ministeris i departaments, amb la informació complementària dels salaris que reben els alts càrrecs, els càrrecs de relació especial i els directors. Els socialdemòcrates van justificar la pregunta pel fet que el Govern indiqués dimecres que només es farien públics els salaris del personal de relació especial de dos membres del gabinet del cap de Govern i les adscrites al departament de comunicació. Defensen que s’han de difondre la totalitat dels sous dels alts càrrecs i de relació especial. “Entenem que aquestes retribucions han de ser públiques i conegudes per la ciutadania per garantir la transparència de l’activitat pública”, va indicar Vela.